Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

30.04.2022 16:56
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Hassan yerden kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

50. dakikada sağ kanattan topu taşıyarak Michalak ceza sahasına girdi ve Ahmed Hassan'a pas çıkardı. Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

81. dakikada Karamoh'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Samed'in yere düşerken uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

84. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde Karamoh kaleci Sehic'ten önce dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Oğulcan dk. 71 xx), Hadziahmetovic xx, Michalak xx (Amilton dk. 71 xx), Çekiçi xx (Mpoku dk. 76 xx), Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 76 xx)

Yedekler: Erten, Anicic, Uğurcan, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Adnan xx (Levent dk. 46 xx), Biglia xx (Bistrovic dk. 46 xx), Ahmed Musa xx (Karamoh dk. 70 xxx), Emre xx (Salih dk. 87 ?), Borini xx (Samed dk. 79 xxx), Pesic xx

Yedekler: Utku, Balkovec, Alparslan, Salibur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor), Samed (dk. 81), Karamoh (dk. 84) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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