Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahasına kavisli gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kale önünde seken top filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa'nın şutunda kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.
42. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Soner'in şutu direkten döndü ve topu kale çizgisinde Caner çıkardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlak Michalak'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Bytyqi xxx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Uğurcan, Barış, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Amilton, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Adnan xx, Biglia xx, Ahmed Musa xx, Emre xx, Borini xx, Pesic xx
Yedekler: Utku, Levent, Samed, Bistrovic, Balkovec, Salih, Alparslan, Karamoh, Salibur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor) - KONYA
Kaynak: İHA
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