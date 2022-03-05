Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

05.03.2022 19:51
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic sol taraftaki Bytyqi'ye pasını verdi. Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Pena'da kaldı.

17. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Gomis'in yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

20. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafa vuruşu üst direğe çarptı, dönen topu Rahmanovic kafayla filelere yolladı. 2-0

36. dakikada ceza sahasın sol çaprazında topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Amilton xx, Rahmanovic xxx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Erten, Cikalleshi, Çekiçi, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Pena xx, Boey x, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Pulgar x, Berkan x, Emre xx, Cicaldau xx, Kerem xx, Gomis xx

Yedekler: Muslera, Jankat, Elabdellaoui, Taylan, Babel, Mohamed, Ömer, Morutan, Halil, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Ahmed Hassan (dk. 8), Rahmanovic (dk. 20) (Konyaspor) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçından notlar İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Ahmed Hassan, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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