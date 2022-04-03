Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)

03.04.2022 17:01
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshi sağ çaprazdan ceza sahasına girerek rakibini çalımladı ve kaleci Piric'i mağlup etti. 1-0

17. dakikada orta alanda kateden Çekiçi'nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Bytyqi'nin sol kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kaleye doğru gitti. Kaleci Piric'in son anda müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı taç atışında arka direğe aşırılan topta Bytyqi'nin kafa vuruşu isabetli olmadı.

28. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahasına girdi ve topu kale önündeki Cikalleshi'ye çevirdi. Cikalleshi'nin şık dokunuşunda kaleci Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı. 2-0

34. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in çaprazdan ceza alanına girip yerden arka direğe gönderdiği pozisyonda Ndiaye topu boş kaleye gönderemedi.

43. dakikada Oğulcan'a yapılan sert müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar'ın VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gösterdiği Ndiaye oyun dışında kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Esat Sancaktar xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Oğulcan xxx, Hadziahmetovic xx, Amiton xx, Çekiçi xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Uğurcan, Barış, Musa, M'Poku, Alberk, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Piric x, Murat x, Arslanagic xx, Kahraman xx, Berkan xx, Aytaç xx, Nwobodo xx, Soner xx, Halil xx, Ndiaye x, Jahovic xx

Yedekler: Arda, Kerim, Lourency, Baku, Ege, Atakan, Di Santo, Yalçın, Tannane

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Cikalleshi (dk. 6 ), Oğulcan (dk. 28) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Ndiaye (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kart: Murat (Göztepe) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Göztepe, Konyaspor maçına hazır Göztepe, Konyaspor maçına hazır Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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