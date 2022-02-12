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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

12.02.2022 16:28
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı yeni transferi Pizzi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Chadli'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sert vurdu, kaleci Günay topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada orta sahada topla buluşan Pizzi süratle rakip ceza sahasına yaklaştı. Bu noktada bir rakibini çalımlayan Portekizli futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

29. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Muhammed Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda Volkan Babacan topu güçlükle çıkarırken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada topla çıkmak isteyen Ertuğrul, kayınca meşin yuvarlağı Okaka'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında Trezeguet, ceza sahasına hareketlenen Pizzi'yi gördü. Portekizli futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Candaş Elbil xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xx, Ndayishimiye xx, Epureanu xxx, Hasan Ali Kaldırım xx, Pizzi xxx, Trezeguet xxx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Chadli xxx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan, Emre Çolak, Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy x, Tosca x, Oğuz Ceylan xx, Furkan Soyalp xx, Vetrih x, Mendyl xx, Recep Niyaz x, Maxim x, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Olkowski, Caulker, Messaoudi, Doğan Erdoğan, Sagal, Merkel, Stankovski, Börven, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Pizzi (dk. 34) (Başakşehir)

Sarı kart: Caiçara (Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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