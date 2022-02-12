Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı yeni transferi Pizzi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Chadli'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sert vurdu, kaleci Günay topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
23. dakikada orta sahada topla buluşan Pizzi süratle rakip ceza sahasına yaklaştı. Bu noktada bir rakibini çalımlayan Portekizli futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
29. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Muhammed Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda Volkan Babacan topu güçlükle çıkarırken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakikada topla çıkmak isteyen Ertuğrul, kayınca meşin yuvarlağı Okaka'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında Trezeguet, ceza sahasına hareketlenen Pizzi'yi gördü. Portekizli futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Candaş Elbil xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xx, Ndayishimiye xx, Epureanu xxx, Hasan Ali Kaldırım xx, Pizzi xxx, Trezeguet xxx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Chadli xxx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan, Emre Çolak, Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy x, Tosca x, Oğuz Ceylan xx, Furkan Soyalp xx, Vetrih x, Mendyl xx, Recep Niyaz x, Maxim x, Muhammet Demir xx
Yedekler: Mustafa Bozan, Olkowski, Caulker, Messaoudi, Doğan Erdoğan, Sagal, Merkel, Stankovski, Börven, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Pizzi (dk. 34) (Başakşehir)
Sarı kart: Caiçara (Başakşehir) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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