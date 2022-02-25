Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

25.02.2022 20:53
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan az farkla auta çıktı.

24. dakikada Onur'un sağ taraftan arka direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Gavranavic, kale sahası içinde göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada Ramazan'ın ceza sahası içine doğru indirdiği topa gelişine vuran Thiman'ın şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Onur'un ceza sahası dışında sert şutunda Puchacz çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Onur'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Medical park

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Tarık Ongun xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Peres x, Ahmetcan Kaplan x, Hugo x, Puchacz x, Siopis x, Bakesetas x, Abdulkadir Ömür x, Visca x, Nwakaeme x, Cornelius x

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Koita, Yusuf Erdoğan, Djaniny, Denswil, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung xxx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Abdulkadir Parmak xx, Ramazan xx, Attamah xx, Miguel Cardos xx, Thiam xxx, Gavranovic xxx

Yedekler: Cenk, Kolovtsios, Mustafa Pektemek, Gökhan, Emre Demir, Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Gustavo Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Gavranavic (dk. 24), Thiam (dk. 45) (Kayserispor) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Trabzonspor-Kayserispor maçı başladı! Trabzonspor-Kayserispor maçı başladı! Yukatel Kayserispor maçından notlar Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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