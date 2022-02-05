Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

05.02.2022 18:10
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadeleden bordo-mavili ekip 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağından topu önüne alan Brecka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu Denswil uzaklaştırdı.

74. dakikada Valentin Eysseric ve Bruno Peres itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

76. dakikada Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu da kırmızı kartla oyundan atıldı.

78. dakikada sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru ortaladı. Cornelius'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Ali Saygın Öğel xxx, Esat Sancaktar xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Denswıl xx, Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Dorukhan x (Berat Özdemir dk. 71 x), Vısca xx (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Abdulkadir Ömür x (Serkan Asan dk. 77 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 90 ?)

Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Tarkan x, Brecka x, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Travnik x (Eysseric dk. 46 x), Ahmet Emin x (Mamadou Fall dk. 46 x), Umut Dilan Bozok x

Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic

Teknik Sorumlu Sami Uğurlu

Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement