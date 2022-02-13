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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)

13.02.2022 19:50
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Cornelius yarı sahadan aldığı topla birlikte Konyaspor ceza sahası önüne kadar indi. Sağ taraftan ceza sahası içine koşu yapan Edin Visca ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Visca'ya düzgün bir vuruşla Sehic'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda Sehic meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

23. dakikada Edin Visca, sağ taraftan kullandığı korner atışını ceza sahası içine gönderdi. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundaki kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Bakasetas'ın sol çaprazdan kullandığı faul atışı üst direğe çarparak auta çıktı.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Alpaslan Dedeş xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Denswil xxx, Vitor Hugo xxx, Puchacz xxx, Siopis xx, Bakasetas xxx, Abdulkair Ömür xxx, Visca xxx, Nwakaeme xx, Cornelius xxx

Yedekler: Erce, Berat, Hamsik, Yusuf Erndoğan, Djaniny, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic xx, Skubic x, Adil Demirbağ x, Abdulkerim Bardakçı x, Guilherme x, Soner xx, Hadziahmetoviç x, Michalak xx, Rahmanoviç x, Bytygi x, Ahmed Hassan x

Yedekler: Eray, Marin Anicic, Cikalleshi,Endri Çekici, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, Mpoku, Amilton, Ekrem Kaylıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Edin Visca (dk. 13) (Trabzonspor)

Sarı kart: Soner (Konyaspor) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Edin Visca, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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