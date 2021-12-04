Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordo-mavili takım 2-0 kazandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 54. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e güzel pas gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in sağından ağları sarstı. 2-0 67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi. 82. dakikada Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin kafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan topu kaleci Uğurcan tokatladı, ardından üst direkten seken topu Hugo kafayla yükseltti ve Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti. Stat: Medical Park Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Alex Taşcıoğlu xxx, Erdem Bayık xxx Trabzonspor: Uğurcan çakır xx, Dorukhan Toköz xxx, Edgar le xxx, Vıtor Hugo xxx, Denswill xx, Berat Özdemir xxx, Hamsik xx, Siopis xxx (Peres dk. 85 ?), Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Sarı dk. 85 ?), Nwakaeme xxx, Cornelius x (Koita dk. 13 x) (Bakasetas dk. 72 x) Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Adana Demirspor: Muric x, Svensson x (Tarık Çamdal dk. 80 ?), Samet x, Simon Deli x, Joher Rassoul x, Sinan Kurt x, Benjamin Stambouli x, Yunus Akgün x (Metahan Mimaroğlu dk. 80 ?), Birkir Bjarnason x (Vargas Martin dk. 61 x), Akintola x (Assombalonga dk. 72 x), Balotelli x Yedekler: Ferhat Kaplan, Tayyip Talha, Semih Güler, Kaan Kanak, Castro, Gökhan İnler Teknik Direktör: Vincenzo Montella Goller: Nwakaeme (dk. 26), Hamsik (dk. 54) (Trabzonspor) Sarı Kart: Balotelli (Adana Demirspor) - TRABZON

Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!