Trabzonspor Fenerbahçe mazı hazırlıklarını sürdürdü

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor , Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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