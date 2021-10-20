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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.10.2021 13:19
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında liderliğe yükselen Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında liderliğe yükselen Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Peres ile eşi hamile olduğu için ülkesine giden Cornelius katılmadı.

Danimarkalı oyuncunun yarın Trabzon'a dönerek takıma katılacağı bildirildi.

Tedavileri devam eden Abdülkadir Parmak, Hamsik ve Koita koşu yaptı. Abdülkadir Ömür ise adale yorgunluğu nedeniyle salonda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Basın mensuplarından ve camiadan destek isteyen Avcı, "Destek olmaya devam edin çok iyi bir yoldayız. Umarız sezon sonunda karşılığını alırız. Bunu başaracağız ve hep birlikte yapacağız. Herkesin yanımızda olması çok değerli." dedi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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