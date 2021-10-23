Üye Girişi
Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından

23.10.2021 22:01
Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyleyerek, "Çok güzel bir atmosferde maça çıktık. Göztepe seyircisinin inanılmaz bir baskısı vardı. Bunu biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırarız diye düşündük ancak ilk 15 dakikalık bölümde bu baskıyı kıramadık. Ardından 25'inci dakikadan sonra oyuna hükmetmeye başladık, topa sahip olmaya başladık. Devre arası itibariyle Siopis'i oyuna aldık. Geçişten golü bulduk. Göztepe'ye 3 pozisyon verdik, bunlar olacak. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Bugün 3 sağ bek oyunda değişti. Dorukhan'la başladık, kasığından sakatlandı. Serkan geçti, ardından Hüseyin o bölgeye geçti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler çok önemlidir. Fenerbahçe maçının ardından böyle bir deplasmanda kazanmak bizi hızlandıracaktır. Taraftarımızın ne kadar mutlu olduğunu biliyorum, bu galibiyeti armağan ediyorum. Takımlarına destek versinler, çok iyi bir yoldayız" dedi.

"OYUNCULARIM SİSTEME SADIK KALDI"Eksiklerin olduğunu ancak organizasyonlara önem verdiğini belirten Abdullah Avcı, "Trabzonspor camiası her zaman yarışır, yarışacak. Çok güzel bir enerjimiz var. Şehrimizin bize verdiği destek, yönetimin desteği... Önümüzde uzun yol var. Eksiğimiz olmasına rağmen oyuna sadık kalan oyuncu grubum büyük kazançtır. Teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. İlk 20 dakikada oyun beni yordu" diye konuştu.MAESTRO: İYİ OYNAYARAK KAYBETMEK ÜZÜCÜ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise iyi oynamalarına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Bugün çok üzgünüz. Kısa zamanda yeni bir oyun kimliği oluşturduk. Takımın parametrelerini değiştirdik. İlk yarıya bakacak olursak izlemesi keyifli bir takım gördük, bu bir süreç. İnsanlar genelde aldığınız puanları sorarlar. Bizim geliştirmemiz gereken yerler var. 20 şut atıyorsak 1'ini gol yapmalıyız. Asıl önemli olan yaptığımız yeniliğin etkisi. Bu kadar fazla pozisyon geliştirebiliyorsak bu yeniliğin faydasıdır. Oyuncularımız pozisyonları değerlendirseler farklı şeyler konuşabilirdik. Bunlar yaşanabiliyor. Önemli olan bunları gelecekte düzeltebilmek. İkinci yarıyı ilk yarı gibi oynayamadık. Oyuncuların ilk yarıda gösterdiği eforu 90 dakika göstermeleri mümkün olmuyor ama onu da yapacağız. Trabzonspor doğru hamleler koydu ve skoru elde ettiler" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu 20:52 Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 20:34 Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi 19:35 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi
Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki 19:17 Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı 17:46 Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı 17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi         
21:03
Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti         
20:38
Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu         
19:37
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü         
19:19
Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım         
18:33
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti         
15:15
Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu         
15:03
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 22:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement