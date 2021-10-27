Üye Girişi
Abdullah Avcı Trabzon ve Rize'yi anlattı - Son Dakika

Abdullah Avcı Trabzon ve Rize'yi anlattı

27.10.2021 10:15
Abdullah Avcı Trabzon ve Rize'yi anlattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçmişten bugüne Rize ve Trabzon'u anlattı.

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçmişten bugüne Rize ve Trabzon'u anlattı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rizeli. Memleketinin takımında yıllarca forma giymiş, oynadığı futbol ve attığı gollerle iz bırakmış bir spor adamı. Şimdi teknik direktör olarak komşu şehirde, Trabzonspor'un başında başarıdan başarıya koşuyor. Abdullah Avcı, geçmişten bugüne Rize ve Trabzon, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor üzerine TSYD Trabzon Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

Bir Rizeli olarak Rizespor'da forma giymiş, artık Trabzonspor'da görev yapan bir teknik adam olarak iki şehrin benzerliklerini anlatan Avcı, "Yörenin insanları aslında birbirine çok yakın. İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Şehir olarak tabii ki Trabzon şehrinin büyük bir şehir olması şehri daha farklı kılıyor. Futbol açısından baktığımda da orada futbol oynamış, burada da teknik adamlık yapıyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum" dedi.

İki şehirde güzel anılarının olduğunu belirten Avcı, "Hayatımda iki kere İstanbul dışına çıktım, biri futbolcu olarak Rizespor'a, diğeri teknik adam olarak Trabzon'a. Benim için ikisi de çok güzel. İyi anıların olduğu, dostlukların olduğu, samimiyetin olduğu, 30 sene evvel de, bugün de aynı duygularla beraber olduğumuz arkadaşlıkların en güzelini yaşatan iki şehir" diye konuştu.

"Rizespor'un 1. lige çıkmasında, şampiyonluklarında Trabzonspor'dan transfer edilen oyuncular görüyoruz. Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarında da Rize'den minibüslerle gelen taraftarların desteğini biliyoruz. Tekrar bu eski günler bu eski hava nasıl yakalanabilir" sorusuna Avcı, "Bunlara umarız biz vesile oluruz. Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; 'Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum' dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Bence duygular da aynı şekilde. Birbirine yakın yörenin insanları, hakikaten birbirine yakın duygu ve düşünceleri var. Eskide kalmış, geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın bence hiçbir anlamı yok" cevabını verdi.

Rizespor günlerinden akıllarda kalanları da anlatan Avcı, "Üst düzey bağlıydık birbirimize. Zaten saha içinde çok iyi anlaşıyorduk, saha dışında da sürekli beraberdik ve maddi-manevi çok şeyleri paylaşıyorduk. O zaman tesis kavramı yoktu. Mesela bu o dönemde vardı. Tesisin içinde tesis mi diyeyim ona artık lojman mı diyeyim yani orada o kadar içten günlerimiz geçiyordu ki, her şeyi beraber yapıyorduk. O arkadaş gurubunda açıkçası fazla para yoktu. Ortaklaşa bir şeyler alır veya dışarıdan yaptırıp, bölüşerek yiyorduk. Ama çok samimi ve eğlenceli, unutulmaz günlerdi. Trabzon'da uçaktan inip, belediye otobüsüyle 1. Lig (şimdinin Süper Lig) futbolcusu olarak Rize'ye gittiğimi hatırlıyorum. Bazen acele olunca taksi tutup gittiğim de vardır. Bu bugün olur mu, olmaz yani" ifadelerini kullandı.

İlk deplasman ilk kaza

Rizespor'a transfer olduktan sonra ilk deplasman maçına giderken aslında olumsuz bir şey gibi gözüken ama sonunda olumluya dönen bir kaza yaşadıklarını belirten Avcı, "Denizli deplasmanı ilk maçımız. Denizli deplasmanına giderken otobüs Of'ta devrildi. Biz otobüsün içerisindeyiz. Öyle eşofmanlarımız falan yok. Ben de kot gömlek var, onda başka bir ceket var falan öyle gidiyoruz deplasmana. Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Herkes birbirine soruyor 'bir şey var mı bir şey var mı' diye. Allah'a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık" dedi. - TRABZON

Abdullah Avcı Trabzon ve Rize'yi anlattı

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Trabzon, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı Trabzon ve Rize'yi anlattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? 10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, 10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Kahreden haber! Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra can verdi 10:13 Kahreden haber! Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra can verdi Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek 09:30 Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek

Son Dakika Haberleri
10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
10:32 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
10:17 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı
10:06 Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti
10:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor
Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti         
10:44
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı         
10:40
Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi         
10:36
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın         
09:56
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Pervin Buldan, Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi         
09:27
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu         
09:18
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 10:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı Trabzon ve Rize'yi anlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement