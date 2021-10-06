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Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı - Son Dakika

Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı

06.10.2021 11:52
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı, System.String[]

ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında ilk karşılaşmasına çıkan Karışık Çiftler Türk Milli Takımı, Slovenya'yı farklı yendi.

ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında ilk karşılaşmasına çıkan Karışık Çiftler Türk Milli Takımı, Slovenya'yı farklı yendi. 8 end oynayan müsabakanın 7'nci endinde 12-1 mağlup olan Slovenya ekibi son ende çıkmadı.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oluyor. 23 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı ön elemeleri geçen ülke, Hollanda'da yapılacak olan olimpiyat eleme müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Organizasyonun ilk gününde 'Karışık çiftler' kategorisinde Slovenya ile karşılaşan Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz çifti, muhteşem bir başlangıç yaptı. Toplam 8 end oynanan müsabakanın 7'nci endinde Türk Milli Takımı 12-1 gibi farklı bir skora imza attı. Slovenya ekibi, rakibini yenemeyeceğini anlayınca son ende çıkmama kararı alarak el sıkıştı.

ŞEBİN: İDDİALIYIZErzurum'da düzenlenen organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin şunları söyledi: "Ön eleme maçlarına 3 takımla katıldık. Bu olimpiyat elemelerinin ilk ayağı, ikinci ayağı ise Hollanda'da olacak. Karışık çiftlerde ilk üçe giren, diğer takımlarda da ilk ikiye giren takımlar Hollanda'da son kez yarışmış olacaklar. Hollanda'da olimpiyata katılmaya hak kazanan ülkelerin haricindeki ülkelerle mücadele edilecek ve orası daha zor olacak. Eleme maçlarında 3 takımla mücadele ediyoruz. Haziran ayından beri hem ulusal hem de uluslararası turnuvalar, hazırlık kampları, ikili müsabakalar şeklinde hazırlanıp bu müsabakaya geldik. Ev sahipliği yaptığımız organizasyon eksiksiz ve hatasız başladı, umarım böyle devam eder. Bu hem ülkemiz hem de Erzurum için sonraki organizasyonlarda bir referans teşkil edecek. Olimpiyatlara katılacak 6 takım belli, 7'ncisi ise ev sahibi Çin olacak. Diğer 3 takım belirlenmiş olacak. Biz bu konuda iddialıyız. Kesinlikle çok zor ama bizim Türk gençleri için imkansız değil. Bu sporda biz daha yeniyiz emekleme dönemindeyiz ama başarı noktasında çok hızlı koşarak gidiyoruz. Türkiye curlingi, kış sporlarında dünyada sayılı ülkeler arasındaki yerini alacak."GEÇ BAŞLAMAMIZ ÖNEMLİ DEĞİL

Türkiye'nin curlingle, Erzurum'da düzenlenen 25'inci 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile tanıştığını belirten Şebin, "Türkiye'de curling sporunun geçmişi Erzurum'da 2011'de yapılan UNIVERSIADE Kış Oyunları. Bulunduğumuz tesisler de o tarihten kalma bir tesis. 11 yıllık süreçte diğer ülkelere kıyasladığımız zaman 150-300 yıl önce başlayan ülkeler var. Curlingin dünyadaki başlangıcı 1500'lü yılların başı. Yavaş yavaş emin adımlarla geliyoruz. Ülkemizde bu spora geç başlamamız önemli değil. Önemli olan ne kadar yol aldığımız. Kısa zamanda uzun hedeflere ulaşmamız için hiçbir engelimiz yok. Spor bakanlığımız ve Erzurum özelinde yerel yönetimler bize büyük destekleri var. Dolayısıyla her şeyimiz tam. Eksiğimiz, bu tesislerin Türkiye'de birkaç ilde olmaması. Çünkü sadece Erzurum'a sıkışıp kaldık. Türkiye genelinde en azından 5-6 ile yaydığımız zaman çok daha başarılı olacaktır. Türkiye'de yaklaşık tescilli 120 kulüp bulunmakta ve bu kulüplerin yüzde 90'ı Erzurum kulüplerinden oluşuyor. Sporcu sayımız 350 ama aktif olan bin küsur sporcu var" diye konuştu.

Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı
Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı

Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk Milli Takımı, curlingdeki ilk maçında rakibine fark attı - Son Dakika
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