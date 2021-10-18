Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu başkanı seçildi.

İtalya'nın Jesolo kentinde yapılan WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu seçimlerinde oy birliği ile Salim Kayıcı başkan seçildi.Salim Kayıcı yaptığı açıklamada, "Bu seçimde genel kurulda oy birliği ile başkan seçildim. Mutluyum. Bana destek veren başta Akdeniz federasyonlarına; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilatımıza ve boks camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.