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Uğurcan Çakır: "Lider olduğumuz için çok mutluyuz" - Son Dakika

Uğurcan Çakır: "Lider olduğumuz için çok mutluyuz"

17.10.2021 22:59
Uğurcan Çakır:

- Uğurcan Çakır: "Lider olduğumuz için çok mutluyuz" Trabzonspor takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi yenip lider oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

- Uğurcan Çakır: "Lider olduğumuz için çok mutluyuz"

TRABZON - Trabzonspor takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi yenip lider oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır, gerçekten Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini belirterek, "Lider olmak istiyorduk. Bizim için önemli bir fırsattı, erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik, kırımız karttan sonrada oyunun tamamen hakimi bizdik. Çok mutluyuz taraftarlarımıza armağan olsun. Çok iyi desteklediler. Çok mutluyuz takım halinde lider olduğumuz için galip geldiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak ise Uğurcan Çakır, "İyi bir kadromuz var. Oynayanlar kadar oynamayanlarda değerli. Herkese şans geliyor. Sakatlıklar oluyor ama olmasın isteriz ama oluyor. Onların yerine oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapacaktır. İyi bir kadromuz var. Bu galibiyet bizi takım olma yolunda hızlandırdı "dedi

Galibiyet sonunda üçlü çektirmesiyle ilgili olarak ise başaralı kaleci, "Lider olmak çok güzel çok özel bir duygu. Taraftarlarımız bugün çok iyiydi. Onlara kolbastı oynayarak küçük bir hediye vermek istedik. Onlara armağan olsun" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe kalecisi Altay ile arkadaşlığı ile ilgili sorulan soruya ise Uğurcan Çakır, "Altay benim arkadaşım. Milli takımda rekabet halindeyiz ama o benim arkadaşım. O oynadığı zaman ben onu desteklerim. Ben oynadığım zaman o beni destekler. Medyada çıkanları pek okumuyorum. Bugün rakiptik mücadele ettik ama milli takımda arkadaşız. Milli takım çok özel bir yer, kim oynarsa oynasın orda bulunmak bile çok özel. Ülkemizin formasını giymekten çok gururluyum. Altay'da bence aynı şekilde böyle düşünüyordur. Medyada okunanı pek bakmıyor. Altay ile de iyi bir arkadaşlığım var" ifadelerini kullandı.

"3 puanının kazanılması bundan sonraki süreçte ne anlama geliyor?" sorusuna ise Uğurcan Çakır, "Lider olmak çok önemli. Bizim daha iyi takım olma yolunda hızlandırıyor. Büyük maçta galip gelmek takım olmamızı biraz daha hızlandırıyor. Namağlup şekilde ilerliyoruz. Bu maçın anlam kazanması için Göztepe maçını yenmemiz gerekiyor. Daha çok erken 9. haftayı oynadık. Bir şeyleri söylemek için ama her maçtan galip ayrılmak istiyoruz" dedi.

Hakem Ali Şansalan ile yaşadığı diyaloğu da anlatan Uğurcan Çakır, "Bence çok iyi bir maç yönetiyordu. Bence etkilenecek bir şey yok dedim. İzle eğer hakkımızsa biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız değilse zaten bize çalmasın. Benim derdim düşüncem o, hakemde öyle söyledim. Sonra baktı kararını verdi" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: 'Lider olduğumuz için çok mutluyuz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır: "Lider olduğumuz için çok mutluyuz" - Son Dakika
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