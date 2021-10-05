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VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci - Son Dakika

VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci

05.10.2021 23:52

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank'ta sezona kupayla başlamanın sevinci yaşanıyor.

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank'ta sezona kupayla başlamanın sevinci yaşanıyor.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, sezona büyük bir zaferle başladıklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Geçen yıldan beri seyircili oynadığımız ilk maç oldu. Bu coşkuyu görmek lazım. Biz de çok keyif aldık, motive olduk. Kulüp başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih'in ortaya koyduğu bir hedef vardı. 35. sezonumuzda 5 kupayı almak istiyorduk, ne mutlu ki ilk hedefimize ulaştık." dedi.

Teknik heyet ve oyuncuların başarılı performansıyla sezon içindeki 4 kupayı da alacaklarına inandığını vurgulayan Merdan, "Sporseverler için iyi ve keyifli bir maç oldu. İnşallah aynı performansla başarılarımızı sürdüreceğiz. Rakibimiz çok güçlüydü ama takımımız çok hazırlıklıydı. Bu maça çok önem veriyorduk. Sezonun başlangıcında bu kupayı almak bizi mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor. Ondan dolayı biz daha iyi oynadık diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Merdan oyunculara ve teknik heyete çok güvendiklerini kaydederek, "İyi bir takım kurduk. İyi transferler yaptık ve altyapıdan başarılı oyuncularımızı aldık. Güçlü, motive, birbiriyle senkronu sağlamış bir takımımız var. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın seyircili oynanmasına değinen Merdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyircinin coşkusuna hepimiz şahit olduk. Seyirciyle bu maçları yapmak hem takımı hem bizleri çok mutlu ediyor. Bizleri çok daha başarılı yapıyor. Umuyorum ki ilerleyen süreçlerde seyircilerimizin desteğiyle kazanmaya devam ederiz."

Merdan, antrenörleri Giovanni Guidetti'nin A Milli Kadın Takımı'nın başında uzun bir yaz geçirmesine rağmen maç içinde yine heyecanlı bir şekilde oyuncuları yönlendirmeye çalıştığı yönündeki soru üzerine, "Hocamızı herkes tanıyor. Türkiye'deki en başarılı spor adamlarından biri. Motivasyonunu hiç kaybetmiyor. Milli takımda da bizim takımımızda da aynı performansı gösteriyor." diye konuştu.

Guidetti: "Biraz daha zamana ihtiyacımız var"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise önemli bir kupa mücadelesini başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, "Bu kupada genelde şansız maçlar çıkarıyorduk. Bu sefer çok inandık. Takımımızın kadrosu aynı, fazla değişiklik yapmadık. Yeni oyuncular da var. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu sezon için iyi bir ekip kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Dynavit'te de iyi oyuncuların olduğunu anlatan Guidetti, şunları söyledi:

"Önümüzde 4 kupa daha var. Çok çalışmak lazım. Biraz daha antrenmanlara ihtiyacımız var. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Türkiye voleybolu çok seviyor. Ne zaman Türk oyuncular sahaya çıkıyor herkes mutlu oluyor. VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe taraftarı herkes milli takımı seviyor, oyuncuları seviyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Maç Ankara'da oynansaydı belki 10-12 bin kişi gelirdi. Bu bizim için gurur verici bir şey."

Milli takımın başında uzun bir yaz geçirdiğini hatırlatan Guidetti, "Çok başarılı bir dönemdi. Oyuncularımız 5 ayda 3 turnuvaya katıldı. Çok antrenman yaptık. Başarılı sonuçlar aldık. Beşinci ve üçüncülükler aldık. Biz ABD, Çin veya Brezilya değiliz ama her turnuvada çok iyi savaştık." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların görüşleri

Takımın yeni transferlerinden Meryem Boz da sezona kupayla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yeni takımımla kupa alarak sezona başlamak gerçekten mutluluk verici. Seyirciyle oynamayı çok özlemişiz. Sahada iyi mücadele vardı. İzleyiciler için de keyifli maç olduğu için mutlu oldum. Kazanan taraf biz olduğumuz için ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

Milli takımla başarılı bir dönem geçirdiklerini ama o süreci tamamladıklarına dikkati çeken Meryem, "Bu sezon tüm kupalara talibiz ve ilk kupayı aldık. Milli takım dönemini bitirdik artık tamamen kulübümüzün başarılarına odaklandık. Milli takımdaki başarıları burada da yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Cansu Özbay ise önemli bir maçı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Hem kupayı kazanma adına hem de durumumuzu görme bakımından önemli bir maçtı. Sezona güzel başladık. En değerli oyuncu ödülünden dolayı da mutluyum. Milli takımla güzel bir yaz geçirdik. Şimdi VakıfBank'a odaklandık. Yorgunluklar olabiliyor ama bu bizim için engel değil. Yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cansu, kulübün 35. yılında tüm kupaları almak istediklerini söyledi.

Oyunculardan Tuğba Şenoğlu zorlu bir maçı kazanarak kupayı aldıklarını kaydederek, "Eczacıbaşı iyi bir takım. İlk 2 set zorlandık. Son set biraz daha rahat geçti. Sonuçta 5 kupa hedefinden birine ulaştık, 4 kupa kaldı. Tüm kupaları almak için elimizden geleni yapacağız."

VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci
VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci
VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci
VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci

Tam Gemi Şok Denemeleri, Spor Toto, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: VakıfBank'ta Spor Toto Şampiyonlar Kupası sevinci - Son Dakika
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