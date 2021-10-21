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Valencia'nın golleri galibiyete yetmedi - Son Dakika

Valencia'nın golleri galibiyete yetmedi

21.10.2021 21:47
Valencia'nın golleri galibiyete yetmedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalırken, sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın attığı 2 gol galibiyet için yetmedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalırken, sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın attığı 2 gol galibiyet için yetmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Kadıköy'de Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 2. dakikasında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Mbwana Samatta golü kaydederken, Fenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia ile eşitliği sağladı. 34. dakikada Valencia'nın yerde kalması sonucu VAR kararı ile penaltı kazanan sarı-lacivertli ekipte 36. dakikada Enner Valencia penaltıdan yararlanamadı. Müsabakanın 44. dakikasında Almeida'nın müdahalesinde bir kez daha yerde kalan Ekvadorlu futbolcu 45. dakikadaki penaltı vuruşunu bu sefer gole çevirirken gol sevincinde taraftarlardan kaçırdığı bir önceki penaltı için özür diledi. Maçın 62. dakikasında Gerkens ile 2-2'lik skoru bulan Belçika ekibi oyuna eşitliği getirirken, müsabakanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, aldığı bu beraberlikle UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda böylece puanını 2'ye çıkardı. - İSTANBUL

Enner Valencia, Fenerbahçe, Valencia, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valencia'nın golleri galibiyete yetmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Valencia'nın golleri galibiyete yetmedi - Son Dakika
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