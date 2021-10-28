Vali Erin bilek güreşi şampiyonlarını ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa'ya 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandıran Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularını ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde bilek güreşi antrenmanlarına devam eden sporcuları ziyaret ederek, milli takım antrenörü Şehmus Gültekin ve genç sporcularla sohbet eden Vali Erin, başarılarından dolayı gençleri tebrik etti. Genç sporcuların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Erin, onların başarısı için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren bilek güreşi milli takım antrenörü Şehmus Gültekin ise bir ay sonra Romanya'da yapılacak dünya bilek güreşi şampiyonasına 5 sporcu ve milli takım antrenörü olarak katılacaklarını ifade etti. - ŞANLIURFA