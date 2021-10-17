Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'de 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Bugün her sonucun tecelli edebileceği bir 90 dakika yaşadık. Oyunun geneline baktığımız zaman en fazla şutu kaleye atmayı denediğimiz bir maçtı. Fazla isabet sağlayamadık. Final pasları da keza öyle. Telafi edilmesi mümkün olan bir 3 puan kaybettik" dedi.

"ÜST SIRALARI HEDEFLEYEN BİR TAKIMIZ"

Kazanma hedefiyle sahaya çıktıklarını dile getiren Mustafa Denizli, "İçeride dışarıda oynadığımız futbolla üst sıraları hedefleyen bir takımız. Mağlubiyette hakemin de yorumları etkili oldu. Ben bugün hakem tarafından ihraç edilmedim ama ihraç edilsem normal karşılardım. Bunu sadece kendi takımım için söylemiyorum. Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bizim adımıza kazanmak zordu. Kendisi de seyrederse hak verecektir" diye konuştu.

ATILAY CANEL: PUAN ALMAYI HEDEFLEMİŞTİKVavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "İlk 15 dakika içerisinde birinciyi kaçırdık, ikinciyi attık. İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı Altay'ın üstünlüğüyle geçmesine rağmen oyun felsefemizden kopmadık. Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik. Altay gibi bir rakipten puan aldığımız için mutluyuz" dedi.