Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)
Altekma: Cafer Kırkıt, Kerem Yaman, Buculjevic, Hamacher, Tunus Emre Tayaz, Weber ( Nuri Şahin, Mehmet Özbek, Enes Atlı, Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Altay Demirci)
Setler: 34-32, 25-20, 25-17
Süre: 109 dakika (46, 29, 34)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Yeni Kızıltepespor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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