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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

02.10.2021 18:51
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol PelenkYeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)Altekma: Cafer Kırkıt, Kerem Yaman, Buculjevic, Hamacher, Tunus Emre Tayaz, Weber (Nuri Şahin,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)

Altekma: Cafer Kırkıt, Kerem Yaman, Buculjevic, Hamacher, Tunus Emre Tayaz, Weber ( Nuri Şahin, Mehmet Özbek, Enes Atlı, Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Altay Demirci)

Setler: 34-32, 25-20, 25-17

Süre: 109 dakika (46, 29, 34)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Yeni Kızıltepespor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Nuri Şahin, Onur Kurt, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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