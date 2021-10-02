Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Alaz, Dosanjh, Cansin Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Çağatay Kır, Yusuf Eken, Batuhan Karaca, İlker Esin, Rasul Gün)
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Sharifi (Ramazan Serkan Kılıc, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç)
Setler: 25-23, 14-25, 27-29, 16-25
Süre: 124 dakika (34, 26, 39, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler C Grubu maçında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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