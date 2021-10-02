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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

02.10.2021 20:20
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuCizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Serhat Uzun)

Setler: 26-24, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15

Süre: 140 dakika (30, 31, 31, 31, 17)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Arslan, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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