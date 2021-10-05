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'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu - Son Dakika

'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu

05.10.2021 12:40
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu, System.String[]

Gümüşhane'deki Kirazlık Yaylası'nda kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada voleybol oynayan ve kendilerine 'Yaylanın Sultanları' adını veren genç kız grubunun, voleybol sahası talebi gerçekleşti.

Gümüşhane'deki Kirazlık Yaylası'nda kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada voleybol oynayan ve kendilerine 'Yaylanın Sultanları' adını veren genç kız grubunun, voleybol sahası talebi gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yaylaya, yeni direk ve filenin takıldığı, çizgilerin çizildiği ve zeminin iyileştirildiği voleybol sahası yapıldı. Sahaya kavuşmanın heyecanını yaşayan 'Yaylanın Sultanları'na, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ait spor malzemeleri de hediye edildi.

Torul ilçesine bağlı, denizden 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık Yaylası, Başaklı Obası'nda, aralarında üniversite mezunlarının da yer aldığı genç kız grubu, kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak hava koşullarının elverdiği günlerde düzenli olarak voleybol oynuyor. Yayladakilerin seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken, genç kızların performansları  izleyenlerden de tam not alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verilen 'Filenin Sultanları' isminden esinlenerek kendilerine 'Yaylanın Sultanları' adını veren gruba, İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nce hazırlanan video da paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor, takipçiler, övgü dolu yorumlarda bulunuyor.

YENİ SAHALARINA KAVUŞTULARTorul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce file desteği sağlanan grubun, yaylaya kapsamlı voleybol sahası kazandırılmasını isteğine Gençlik ve Spor Bakanlığı duyarsız kalmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun talimatıyla yaylaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce voleybol sahası yapıldı. Yeni direk ve filenin takıldığı, çizgilerin çizildiği, zeminin iyileştirildiği ve çevrede doğal yapıya da zarar vermeden yapılan yeni sahaya kavuşmanın heyecanını yaşayan 'Yaylanın Sultanları'na, ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gönderilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ait spor malzemeleri de hediye edildi.'GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR'Yaylada grupla bir araya gelen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, videonun büyük ses getirdiğini belirterek, "Yaylanın Sultanları olarak adlandırılan voleybol genç kızlarımız, sosyal medyadaki videoları, büyük ses getirdi. Bakanlığımız da genç kardeşlerimizin talebine sessiz kalmadı ve yaylaya voleybol sahası yapılması için talimatta bulundu. Bakanlığımız sporun her tabana yayılması ve sporun herkes için olduğunu birçok kez dile getirmiştir. Bizler de yaylaya geldik ve kızlarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımıza daha güzel bir alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların bizim kıymetlimiz ve değerlerimiz. Her alanda güzel bir şekilde yetişmeleri bizleri ziyadesiyle memnun edip ülkemizin geleceği noktasında ise umut aşılıyor. Çocuklarımız voleybol sporuyla iç içe olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Her zaman yanlarında olacağız ve herhangi bir eksikliğinde ise her zaman o eksiliği kapatmak için gayret göstereceğimizden emin olabilirler" dedi.'ÇOK MUTLU OLDUK'

Grupta yer alan yayladaki sporculardan Sevim Turan da "Yaylamıza voleybol sahası yapılması için talebimiz olmuştu. Bu talebimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılandı. Açıkçası saha yapılacağını hiç beklemiyorduk. Gerçekten çok mutlu olduk. Sahamız kuruldu. Yapım çalışmalarında da doğal güzelliğimiz korunduğu için ayrıca daha mutlu olduk" diye konuştu.

'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu
'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu

Mehmet Kasapoğlu, Gümüşhane, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu - Son Dakika Spor


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