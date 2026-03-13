Spor Yazarı Alper Kınar: Fenerbahçe için artık şampiyonluk çok zor

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları futbol gündemini hareketlendirdi. Spor Yazarı Alper Kınar, F. Karagümrük- Fenerbahçe, Galatasaray- Başakşehir ve Gençlerbirliği- Beşiktaş mücadelelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı sorunlara değinen Kınar, sarı-lacivertli takımın artık şampiyonluk yarışından uzaklaştığını ifade ederken, Galatasaray'ın ise Başakşehir karşısında daha rahat bir oyun ortaya koyabileceğini söyledi. Beşiktaş cephesinde ise Galatasaray derbisinin etkilerinin hâlâ hissedildiğini belirten Kınar, siyah-beyazlıların toparlanmakta zorlandığını dile getirdi.

"FENERBAHÇE'DE SAVUNMA SORUNU ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ZORLAŞTIRDI"

Alper Kınar'a göre Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan savunma problemleri takımın performansını doğrudan etkiliyor. Özellikle Milan Skriniar'ın birkaç haftadır kadroda yer almamasının savunma hattını ciddi şekilde sarstığını ifade eden Kınar, bu eksikliğin takımın oyun dengesini bozduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin artık şampiyonluk yarışından uzaklaştığını savunan Kınar, Fenerbahçe'nin şu anda daha çok Şampiyonlar Ligi potasında kalma mücadelesi verdiğini belirtti. F. Karagümrük ile oynanacak karşılaşmaya da değinen Kınar, bu maçta iki takımın da gol bulabileceğini ve mücadeleden gollü bir beraberlik çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA AVANTAJLI

Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasına da değinen Alper Kınar, sarı-kırmızılıların bu mücadeleden rahat bir galibiyetle ayrılabileceğini ifade etti. Galatasaray'ın özellikle temaslı ve fizik gücünün ön planda olduğu karşılaşmalarda avantaj yakaladığını söyleyen Kınar, bu noktada Barış Alper Yılmaz'ın takım için önemli bir koz olabileceğini vurguladı.

Kınar'a göre Galatasaray'ın fiziksel mücadelelerde üstünlük kurması, Başakşehir karşısında sarı-kırmızılılara önemli bir avantaj sağlayabilir. Takımın form grafiği ve kadro derinliği de göz önüne alındığında Galatasaray'ın sahadan üç puanla ayrılmaya daha yakın olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ DERBİNİN ETKİSİNİ ATLATAMADI"

Beşiktaş cephesine de değinen Alper Kınar, siyah-beyazlı takımın Galatasaray derbisinin yaralarını henüz saramadığını söyledi. Derbi mağlubiyetinin takım üzerinde hem psikolojik hem de oyun anlamında etkiler bıraktığını belirten Kınar, Beşiktaş'ın toparlanma sürecinin beklenenden daha uzun sürdüğünü ifade etti.

Son yıllarda hakem kararları ve bazı kritik anlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle en çok hakkı yenen takımın Beşiktaş olduğunu savunan Kınar, Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada ise Orkun Kökçü'nün performansının belirleyici olabileceğini dile getirdi. Kınar'a göre bu maçta sahneye çıkabilecek isimlerden biri Orkun Kökçü olacak ve oyuncunun performansı maçın kaderini belirleyebilir.