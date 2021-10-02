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Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

02.10.2021 19:18
Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyun kalitemiz devam ediyor. Benim için 'İyi ki Trabzonspor maçı var, seyrettiriyor' demek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Penaltıya kadar bana göre iki takımın denk bir mücadelesi vardı. Artık maç bitti. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Öncelikle Kayseri Stadının zemini çok güzel. Bununla ilgili emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rakibimiz özellikle iç sahada iştahla oynuyor. Bununla ilgili sonuç alan bir takımdı. Maç istediğimiz gibi başladı ve sonucu bulduk. Maçta oyun ve oyuncu formasyonunda değişiklikler yaptık. Bunlar olumlu sonuçlar verdi. Milli takım süreci başlayacak. Milli takımda yeni ekibe başarılar diliyorum. 3'üncü oyuncuyu verdik. Berat bizim projelerimiz arasında yer alan bir futbolcuydu. Milli takıma ilk adımı attı. Umarım orada bundan sonra devam eder. 1 seneye yakın oldu. Çok tekrarlarımız var. Bu takımın başındayız. Duygusu, ruhu çok güzel. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bize hem içeride destek hem de burada enerjisini vermeye devam ediyor. 8 maç oynadık. 5'inde deplasman oynadık. 5 galibiyet 3 beraberlik var. Oyun kalitemiz devam ediyor. Benim için 'İyi ki Trabzonspor'un maçı var, seyrettiriyor' demek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "İyi bir maçtı. İki takım adına maç iyi de başladı. Yediğimiz ilk devredeki golden önce çok organize bir atağa çıkmıştık. Burada çekeceğiniz şutlar gol ya da aut olsun ki futbolcular geri dönebilsin. Topu kaptırıp arkada yediğimiz bir gol oldu. Sonra da organize, süper bir gol oldu. Penaltıya kadar bana göre iki takımın denk bir mücadelesi vardı. İkinci golden sonra da neredeyse 6 forvetle maç oynadık. Orta saha olmadan oynadık. Bu oyunla rakibimizin pozisyona girmesi doğal. İlk devre direkten dönen bir top var ama bizim de pozisyonlarımız vardı. Artık maç bitti. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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