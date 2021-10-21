Yumrukaya, şampiyon motorculara başarılar diledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, şampiyon motor sporcuları Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli ile bir araya gelerek, Kepez'de düzenlenecek yarışlarda başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon motor sporcuları Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli, 22-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun Antalya Kepez Drag Pisti'nde düzenleyeceği Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışlarına katılmaya hazırlanıyor. Bu önemli yarış öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, şampiyon sporcularla bir araya geldi. Yumrukaya, geride kalan yarışlarda önemli başarılar elde eden sporcuları tebrik ederken; Kepez'deki yarışlarda da Kırbaş ve Nişli'ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi. - MANİSA