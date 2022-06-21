Sportif faaliyetler devam ediyor - Son Dakika
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Sportif faaliyetler devam ediyor

21.06.2022 09:46
Sportif faaliyetler devam ediyor

DÜZÇE(İHA) – Düzce Üniversitesi spor tesisleri alanında bulunan UEFA stadyum standartlarına uygun, bin 500 seyirci kapasiteli, sentetik çim saha ile 2 adet kapalı tenis kortu, spor okulları, kurslar, turnuvalar ile sporseverler için aralıksız hizmet vermeye devam ediyor.

DÜZÇE(İHA) – Düzce Üniversitesi spor tesisleri alanında bulunan UEFA stadyum standartlarına uygun, bin 500 seyirci kapasiteli, sentetik çim saha ile 2 adet kapalı tenis kortu, spor okulları, kurslar, turnuvalar ile sporseverler için aralıksız hizmet vermeye devam ediyor.

Her yaşta spora artan ilginin yaşandığı günümüzde özellikle futbol okulları için; temiz, bakımlı, kale arkaları ve futbol sahası içi ile ideal büyüklükte bulunan, ayrıca etrafından tartar zeminde yürüyüş ve koşu pisti yer alan Düzce Üniversitesi futbol sahası, sporsever çocukların ve gençlerin büyük ilgisini çekiyor.

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen futbol sahasında çalışmalarını sürdüren futbol okulları ziyaret edilerek, sağlık açısından önemli olan düzenli egzersiz yapma alışkanlığını kazanma, sporun kendilerine kazandırdıkları disiplin anlayışı ve bu kazanımın eğitim-öğretime katkı sağlayacağı anlatılıyor.

Ayrıca 2 adet kapalı tenis kortunda çocuklar ve gençlere eğitmenleri tarafından tenis öğretiliyor, bu sayede gençler sporun yanında disiplin kültürü de kazanıyor.

Düzce Üniversitesi spor tesisleri alanında; yüzme havuzundan futbol sahasına, tenis kortundan halı saha ve fitness salonuna kadar sporun çeşitli branşlarını uygulama imkanı sağlanıyor. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Futbol, Tenis, Spor, Son Dakika

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