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Sportstv'nin 10. yılında uygulamaya koyduğu SportstvPLATFORM'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Sportstv'nin 10. yılında uygulamaya koyduğu SportstvPLATFORM'un tanıtımı yapıldı

10.11.2021 15:39
Sportstv'nin 10. yılında uygulamaya koyduğu SportstvPLATFORM'un tanıtımı yapıldı

Sportstv'nin 10. yılında uygulamaya koyduğu spor odaklı dijital platform sportstvPLATFORM'un tanıtımı yapıldı.

Sportstv'nin 10. yılında uygulamaya koyduğu spor odaklı dijital platform sportstvPLATFORM'un tanıtımı yapıldı.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen tanıtıma, Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm ve medya mensupları katıldı.

Ahmet Gülüm, 20 yıl önceyle bugün arasında televizyon dünyasında çok büyük farklar olduğunu belirterek, "OTT çağı, yani 'over the top' dediğimiz bir uygulama aracılığıyla insanlara ulaşabileceğiniz dönem başladı. Prime Video, Facebook, Google, Netflix televizyon alışkanlıklarını değiştiriyor. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce kendimizi bir yöne doğru odakladık. Maalesef pandemi süreci bunun lansmanını erteledi. Bugüne kısmetmiş. Bugün sportstv'yi 10. yılında bir platforma dönüştürme kararı verdik. Sportstv, sportstv kadın, sportstv çocuk, sportstv event, sportstv podcast; hepsini bütün platformlarda, ekranlarda, sosyal medyada yer alan, Türkiye'nin olimpik spor topluluğu platformu olarak tanımlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Alternatif sporların kütüphanesi olabilecek bir kurguya doğru gittiklerini vurgulayan Ahmet Gülüm, "Bunu abonelikle yapmıyoruz. Herkesin dilediği zaman izleyebileceği şekilde planlıyor ve yapıyoruz. Türkiye, spor kültüründen oldukça uzak bir ülke. Bu ülkenin sporla tanıştırılabilmesi için olabildiğince farklı branşı evlere sokabiliyor olmamız lazım. Yeterince kişiye ulaşamıyorduk ama bu uygulamayı herkes televizyonlarına, telefonlarına, bilgisayarlarına indirip içerisinde 50'den fazla branşa ait içeriği görebilecek. Alternatif sporların yegane platformu olmaktan, platformu herkesin ulaşabileceği noktaya getirmekten ve bunu ücretsiz yapmaktan büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun her branşını kapsayan yayıncılık anlayışıyla, özel içerik yaratıcısı, geliştiricisi, sağlayıcısı sportstvPLATFORM'un renkli dünyasına, akıllı telefon ve tabletler, apple ile android tabanlı akıllı televizyon uygulamaları veya web tabanlı olarak dizüstü ve her türlü cihaz üzerinden giriş yapılabiliyor.

Platformun ana sayfasında sportstv, sportstv kadın, sportstv çocuk, sportstv podcast ve sportstv event ikonlarına tıklayarak sporun farklı evrelerine geçiş yapılabiliyor. Platformda gezinirken birçok spor branşına ait VOD'lere (seç izle), spor belgesellerine ulaşabilmenin yanı sıra sportstv'nin özel içerikleri izlenebilecek.

Türkiye'nin ilk kadın spor kanalı sportstvkadın'da Müjde Mısırlı ile yoga, Taha Erpulat ile pilates ve İnanç Akbaş ile dinamik sabahlar içerikleriyle sağlıklı yaşamın şifrelerini çözerken fit mutfakla sağlıklı beslenme tüyoları alıp, sportstvcocuk ile de çocuklara özel içerikler ve sporu eğlenceli hale getirmenin yolları gösterilecek.

SportstvPLATFORM üzerinden sporun kanalı sportstv'yi de 7 gün 24 saat canlı izleme imkanı olacak ve 24 saate kadar geri sarma özelliği kullanılabilecek.

Ahmet Gülüm, Facebook, Türkiye, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sportstv'nin 10. yılında uygulamaya koyduğu SportstvPLATFORM'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika Spor


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