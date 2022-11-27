Stadyum dışına taşan olaylı derbiye ilişkin 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Stadyum dışına taşan olaylı derbiye ilişkin 13 kişi gözaltına alındı

27.11.2022 23:57

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok" dedi

Altay-Göztepe maçının tatil edilmesinin ardından Gürsel Aksel Stadı'na gelen Köşger, Eski Göztepe Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil ile Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar'la açıklamalarda bulundu. Köşger, Göztepe ile Altay arasındaki müsabakanın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölümden, ev sahibi takım seyircilerinin olduğu bölüme doğru işaret fişeği olarak değerlendirdikleri bir cismin fırlatıldığını söyledi.

Bu olay nedeniyle bir Göztepe taraftarının yaralandığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Bu olaya sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken bir Göztepe taraftarının stadyuma atlaması ve daha sonrasında da korner direğini alarak Altay kalecisinin başına vurması şeklinde bir üzücü hadise yaşandı. Biz İzmir'in bu iki güzide ve tarihi takımının arasındaki bu İzmir derbisinin aslında İzmir'in geldiği düzeye, Türk sporunun geldiği düzeye uygun bir şekilde seyircili olarak, deplasman taraftarının da katılımıyla olmasının uygun olacağını değerlendirmiştik. Bu kararı alıyorken de kulüplerle ve ilgili herkesle istişare ederek bu kararı almıştık."

13 KİŞİ GÖZALTINDA

"Her iki olaya da karışmış olan kişiler emniyetimizce gözetim altına alındı. Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok. Sabaha kadar tedbiren müşahede altında tutulacak. Diğer Göztepe taraftarı olan ve işaret fişeğiyle yaralandığını değerlendirdiğimiz vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Bir yaralanma söz konusu olduğu için de estetik bir takım dikişlerin atılması gereken durumlar var, yüzünde yaralanma olduğu için birtakım sıkıntılar var. Tedavi süreci devam ediyor."

"BU OLAYIN PEŞİ BIRAKILMAYACAK"

"İşaret fişeğini atan şahıs da etrafındaki olan kişiler de gözetim altında. Şunu size temin ederim. Yani şunu her iki başkanın ve tüm İzmirlilerin huzurunda temin ederim. Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek."

"GEREKEN YAPILACAK"

İşaret fişeği olarak değerlendirilen cismin içeriye nasıl sokulduğunu hakkında bilgilerinin olmadığını belirten Köşger, "İçeriye sokulan şey nedir, nasıl sokulmuştur, hepsine bakılacak, değerlendirilecek. Eğer bir güvenlik zaafiyeti varsa, bir sıkıntı varsa o konuyla ilgili de gereken yapılacaktır." diye konuştu. Vali Köşger, saha içinde yaşanan olaylarla ilgili saha dışında herhangi bir olay meydana gelmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Altay, İzmir, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Stadyum dışına taşan olaylı derbiye ilişkin 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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