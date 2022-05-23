A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük aday kadroda Emre Mor'un olmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." denildi.
Son Dakika › Spor › Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz - Son Dakika