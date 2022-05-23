Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük aday kadroda Emre Mor'un olmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"KUNTZ FUTBOLDAKİ HAKSIZLIK OYUNUNUN BİR PARÇASI OLMUŞTUR"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." denildi.