Stefan Kuntz, Kasımpaşa Antalyaspor maçını tribünden takip etti - Son Dakika
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Stefan Kuntz, Kasımpaşa Antalyaspor maçını tribünden takip etti

15.05.2022 20:02
Stefan Kuntz, Kasımpaşa Antalyaspor maçını tribünden takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kasımpaşa-Antalyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kasımpaşa- Antalyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gelerek mücadeleyi takip etmek için tribündeki yerini aldı. Protokol tribününden müsabakayı takip eden Alman teknik adam, karşılaşmanın devre arasında bir süre Kasımpaşalı Eren Elmalı ile sohbet etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Kasımpaşa'da 4 değişiklik Kasımpaşa'da 4 değişiklik

Milli Takım Teknik Direktörü, Stefan Kuntz, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz, Kasımpaşa Antalyaspor maçını tribünden takip etti - Son Dakika


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