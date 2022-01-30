Üye Girişi
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3

30.01.2022 23:43
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3

Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde, Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde, Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

THY: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Berin (L), Orthmann, Ada, Polen, İrem, Janset

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde, Merve

Setler: 1-3 (29-31, 21-25, 25-23, 19-25)

Süre: 119 dakika - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Son Dakika Spor


Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu         
23:44
46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti         
23:43
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29

Son Dakika Haberleri
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
23:42 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
23:11 Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha değişebilir
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk
21:54 Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 23:57:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement