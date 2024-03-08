Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı

Kısa süre önce deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı.
Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girişen Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 13 maç görev alan İnan, 0.85 puan ortalaması tutturmuştu. Selçuk İnan, daha önce Eylül 2020-Ocak 2022 arasında da Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta sadece bir değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı. Berkan Kutlu, stoper olarak görev yaparken, Hakim Ziyech ise uzun bir aradan sonra kadroya döndü. Fernando Muslera ise Galatasaray formasıyla 400. Süper Lig maçına çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaparak Berkan Kutlu'ya görev verdi. Sakatlıklardan dolayı Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Serge Aurier ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. Hakim Ziyech ise 16 maç sonra kadroda yer aldı. Mauro Icardi'nin saç stili değişirken, Galatasaraylı futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
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