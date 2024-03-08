Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı

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Gaziantep FK, deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

08.03.2024 18:29  Güncelleme: 18:34
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Kısa süre önce deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı.

1.5 YILA İMZA ATTI

Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girişen Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 13 maç görev alan İnan, 0.85 puan ortalaması tutturmuştu. Selçuk İnan, daha önce Eylül 2020-Ocak 2022 arasında da Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

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