Sumudica, Türk vatandaşı olursa adının önüne ekleyeceği isimleri söyledi - Son Dakika
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Spor

Sumudica, Türk vatandaşı olursa adının önüne ekleyeceği isimleri söyledi

Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.

15.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:29
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bir kez daha söyledi.

"TAYYİP VE MEMİK"

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere konuşan Rumen hoca, "Benim için gerçekten güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Ben burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası benim ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim" dedi.

Sumudica, Türk vatandaşı olursa adının önüne ekleyeceği iki ismi açıkladı
Sumudica, Türk vatandaşı olursa adının önüne ekleyeceği isimleri söyledi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

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