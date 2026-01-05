Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

Süper Kupa\'da ilk finalist Galatasaray
05.01.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşı geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ GEÇERSİZ

Trabzonspor, 5. dakikada öne geçti ancak ofsayt bayrağı havada. Bordo-mavililer, savunma arkasına sarkan Felipe Augusto ile golü buldu. Pozisyonun sonlanmasının ardından karşılaşmanın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

GAZİANTEP'TE İLK GOL GALATASARAY'DAN

38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

EREN ELMALI FARKI İKİYE ÇIKARDI

45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. Sahalara 65 gün sonra geri dönen Eren Elmalı, eski takımına karşı fileleri sarstı.

Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

TRABZONSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

Trabzonspor, 55. dakikada farkı bire indirdi. Rakip yarı alanda uzun süre top çeviren Trabzonspor'da Olaigbe, sol kanattan son çizgiye inerek kale ağzına yerde sert çevirdi. Felipe Augusto yaptığı tek vuruşla topu ağlara yolladı.

Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

BU KEZ YUNUS AKGÜN SAHNEDE

Galatasaray, 63. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılılarda topu alan Leroy Sane şık bir çalımla Muci'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu kale önünde Yunus'a çevirdi. Yunus tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

SON SÖZÜ ICARDİ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında skor 4-1 oldu. Galatasaray hücumunda topu alan Kazımcan sol kanattan ceza sahasına yerden sert çevirdi. Savunmanın markajından sıyrılan Icardi tek vuruşla farkı üçe çıkaran isim oldu.

Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

İLK FİNALİST GALATASARAY

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu. Galatasaray, Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe- Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray, Trabzonspor, Süper Kupa, Samsunspor, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için gerekli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı
Manchester United’da Ruben Amorim dönemi sona erdi Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş Yakınları gözaltında Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
Yalova’da DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56’ya çıktı Yalova'da DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56'ya çıktı
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış
Trump’tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var?

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:51:56. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.