TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilen sarı-lacivertli kulübe verdiği para cezasında indirime gitti. Kurul, 4 milyon liralık para cezasının 400 bin liraya indirildiğini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

NE CEZA VERİLMİŞTİ?

PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Sarı-lacivertli ekibe ayrıca 4 milyon TL para ceza verildi. Takımı sahadan çeken sarı lacivertli yönetici Ahmet Ketenci ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırıldı.