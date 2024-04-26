TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi - Son Dakika
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Spor

TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle aldığı 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi.

26.04.2024 18:43  Güncelleme: 18:48
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilen sarı-lacivertli kulübe verdiği para cezasında indirime gitti. Kurul, 4 milyon liralık para cezasının 400 bin liraya indirildiğini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi

NE CEZA VERİLMİŞTİ?

PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Sarı-lacivertli ekibe ayrıca 4 milyon TL para ceza verildi. Takımı sahadan çeken sarı lacivertli yönetici Ahmet Ketenci ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF'den sürpriz karar! Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'nin cezası indirildi - Son Dakika
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