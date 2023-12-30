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Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı - Son Dakika
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Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncularının maç öncesi Atatürk baskılı tişörtlerle ısınmak istemesi üzerine iptal edildi. Maçın organizatörü, kulüplerin anlaşmaya uymaması nedeniyle maçın yapılamadığını açıkladı.

Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
30.12.2023 - 02:08,  Güncelleme: 02:33
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İptal edilen Süper Kupa finalinin organizatörü sessizliğini bozdu. Yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya varmıştık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı" ifadelerine verildi.

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncuları maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmak istemesi nedeniyle iptal edildi.

ORGANİZATÖRDEN AÇIKLAMA: İKİ KULÜP ANLAŞMAYA UYMADI

Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak istiyoruz. Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren yönetmelik ve düzenlemelerin zamanında yapılmasını bekliyorduk; bu konu önceki toplantılarda özellikle TFF ile görüşülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya varmıştık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı

TFF VE KULÜPLERDEN AÇIKLAMA: İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Suudi Arabistan'da oynanmasına dakikalar kala iptal edilen Süper Kupa maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
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