Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti

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Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo desteklediği takımı açıkladı.
29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakibin maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Mücadeleyi yerinde izleyecek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.
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