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Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti - Son Dakika
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Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo favorisini açıkladı. Mücadeleyi yerinden izleyeceğini belirten yıldız futbolcu, "Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

28.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:21
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Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo desteklediği takımı açıkladı.

DEV FİNAL YARIN

29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakibin maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, bakın kimi destekliyor

"FAVORİM GALATASARAY"

Mücadeleyi yerinde izleyecek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.

Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
YORUMLAR (1)
  • Alperen Umut: Büyük futbolcu büyük takımı tutar Yanıtla 41 43

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti - Son Dakika
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