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Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Atatürk tişörtü ve pankartlarına izin verilmesi nedeniyle iptal olurken yaşanan olay dünya basınında da büyük ses getirdi. Birçok medya kuruluşunun manşetten gördüğü haberde, maçın Türkiye devletinin kurucusun tişört ve pankartlarının yasaklanması nedeniyle iptal olduğu belirtildi.

30.12.2023 - 01:15,  Güncelleme: 01:19
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Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncuları maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına ve tribünlerde "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazan pankartlara izin verilmedi. İki takım da maça çıkmayı reddederken, Süper Kupa finali iptal oldu. Yaşananlar Türkiye'de büyük ses getirirken, dünya basınında da geniş yer buldu.

REUTERS: KRİZ, İSTİKLAL MARŞI VE ATATÜRK PANKARTLARI NEDENİYLE ÇIKTI

Reuters, Riyad'daki Türkiye Süper Kupa finalinin tartışmalı şekilde iptal edildiği okuyucularına duyurdu. Krizin ise İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk pankartlarının reddedilmesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu

DAILYMAIL: TÜRKİYE'NİN KURUCUSUNUN PANKARTI YASAKLANDI

DailyMail, haberi "Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla verdi. Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların otellerinden çıkmayı reddettiği belirtildi.

Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu

MIRROR: ATATÜRK'Ü ANMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Mirror, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtti. Haberde, "Mmaçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" denildi.

Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu

THE SUN: TAKIMLAR OYNAMAYI REDDETTİ

The Sun ise "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtildi.

Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu

SKY SPORT: ORGANİZASYONDAKİ AKSAKLIKLAR NEDENİYLE MAÇ İPTAL EDİLDİ

Sky Sport, "Riyad'daki başlama vuruşuna kısa bir süre kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulüpten yapılan ortak açıklamada, kısa süreli iptalin nedeni olarak "organizasyondaki aksaklıklar" gösterildi" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
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Suudi Arabistan, Süper Kupa, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika


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