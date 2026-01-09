Süper Kupa finalinin saati değişebilir - Son Dakika
Süper Kupa finalinin saati değişebilir

Süper Kupa finalinin saati değişebilir
09.01.2026 16:04
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) saat değişikliği planladığı iddia edildi. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle maçın başlama saatinin 17.30'a çekilmesi düşünülüyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ancak İstanbul'da beklenen kötü hava şartları nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı saatle ilgili yeni bir planlama gündeme geldi.

TFF'NİN PLANI: 20.30 YERİNE 17.30

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hava şartları sebebiyle Fenerbahçe–Galatasaray Süper Kupa final maçını 17.30'a almayı planlıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddianın ardından gözler federasyondan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Maç saatine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Refik Şimşek Refik Şimşek:
    sırf bize kupa kazandırmak için çıkardıkları bir sistem. finalin adı GS TS olmalıydı 1 1 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Hava şartlarına göre mantıklı olmuş Lâkin biz nasıl yetişeceğiz maça otobüs biletinide aldık hadi hayırlısı bakalım 0 0 Yanıtla
  • 7qyh8kv5jn 7qyh8kv5jn:
    İnşallah 0 0 Yanıtla
