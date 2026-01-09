Süper Kupa finalinin saati değişebilir

Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ancak İstanbul'da beklenen kötü hava şartları nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı saatle ilgili yeni bir planlama gündeme geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hava şartları sebebiyle Fenerbahçe–Galatasaray Süper Kupa final maçını 17.30'a almayı planlıyor.
İddianın ardından gözler federasyondan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Maç saatine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
