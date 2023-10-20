Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

30 ARALIK'TA SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

6 GÜNDE 2 MAÇ

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'ta ligde de derbide mücadele edecekler. Ezeli rakipler, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.