 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak - Son Dakika

Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak

Son Güncelleme: 20.10.2023 22:11

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

30 ARALIK'TA SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

6 GÜNDE 2 MAÇ

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'ta ligde de derbide mücadele edecekler. Ezeli rakipler, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Aralık, Riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın hem kendine hem dünyaya söylediği bir yalan var
22:01 İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! 12 binden fazla sivil ölümle burun buruna
21:44 Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak
21:00 Filistin için saygı duruşu yapmak istemeyen 2 Süper Lig yıldızı maça çıkmama kararı aldı
20:26 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı
20:07 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlendiği saldırıda hamile kadın ve bebeği can verdi!
20:07 TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti
20:05 Kassam Tugayları, iki ABD'li rehineyi serbest bıraktı
19:45 Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti, mahkemede ifade değiştirdi
19:40 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 23:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement