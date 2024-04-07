Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.

07.04.2024 21:31  Güncelleme: 22:00
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı başlamadan önce Şanlıurfa'da tribenlerden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki geldi.

"ALİ KOÇ DIŞARI"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında tribünlerden "Ali Koç dışarı!" sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.

FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

İşte o anlar;

Süper Kupa maçı öncesinde tribünlerden 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı
Şanlıurfa\'da Süper Kupa maçı öncesinde \'Ali Koç dışarı\' tezahüratları yapıldı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser: Tarih onurlu ve dik duranları yazar bir Beşiktaşlı olarak helal olsun Ali koç helal olsun fenerbahçe diyorum 183 159 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Esme yaprağım 50 50 ferhat eser: ender yaprağı eline veririm aklın kaçar 55 37 Ebuturap: Ne dik durması ne onurundan bahsediyorsun sen takımı ligten çekecekti ne oldu dik duruşuna onuruna yapamıyor çekilsin yapabilecekler var 45 37 fatih mazlum: Oglum icme su mubarek gun tineri en azindan azalt ya 8 tasli 29 20 Murat Ceylan: ferhat geçenlerdede yorumuna yazdım şu mübarek günlerde ne içiyorsun daha etkisinden çıkamadın sanki 12 1
  • Ali Arslan: Ben bu sezona kadar kızıyordum, ama her ne pahasına olursa olsun artık büyük başkan Ali Koç un yanındayım helal olsun başkan helal olsun FENERBAHÇE 60 45 Yanıtla
  • Haydar Vurgun: Kırk yılın başı insanlar bi sitres esatacak açık kanalda bir maç izleyecek onunda içine elbirligiyle ettiniz.rezisin federasyon rezilsin fbahce. 59 44 Yanıtla
  • seyhan sönmez: korkak koç baktı dk 1 gol 1 maç ac farka gidecek çekilin dedi ?? 49 47 Yanıtla
  • KRİPTO TAKİP Crypto: Helal Olsun Her Zaman Her Yerde En Büyük FENERBAHÇE... 37 44 Yanıtla
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