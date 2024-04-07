Şanlıurfa\'da Süper Kupa maçı öncesinde \'Ali Koç dışarı\' tezahüratları yapıldı

ferhat eser:

Tarih onurlu ve dik duranları yazar bir Beşiktaşlı olarak helal olsun Ali koç helal olsun fenerbahçe diyorum

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Ender Kervancıoğlu: Esme yaprağım 50 50

ferhat eser: ender yaprağı eline veririm aklın kaçar 55 37

Ebuturap: Ne dik durması ne onurundan bahsediyorsun sen takımı ligten çekecekti ne oldu dik duruşuna onuruna yapamıyor çekilsin yapabilecekler var 45 37

fatih mazlum: Oglum icme su mubarek gun tineri en azindan azalt ya 8 tasli 29 20