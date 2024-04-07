Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada

Geniş Video İzle

Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da 2023 Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi, sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi. O esnada ise tribünlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gülümsediği anlar kameraya yansıdı.

07.04.2024 22:02  Güncelleme: 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı yarıda kaldı. U19 ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 2. dakikada sahadan çekildi. O anlarda ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi'nin tribünlerde gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan'da Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.

ICARDI 1. DAKİKADA GOL ATTI, FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçerken, golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'NİN GÜLÜMSEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

O anlarda ise tribünde bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile maçı seyreden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gülümsediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Fenerbahçe\'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin tepkisi kamerada
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Şanlıurfa, Futbol, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ahmet Akpınar: futbol katili...bu yaşta nasıl birilerine kölelik uşaklık yapıyor inanılır gibi değil...insanda biraz şeref olur .. 281 34 Yanıtla Ali Arslan: Tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık, burda kirli eller var çete var şebeke var , UEFA FIFA yetkilileri 14 15 Nisan'da Türkiye ye heyet gönderme kararı aldı. 136 10
  • talat cingöz: federasyon başkanı hala başkansa bu ülkede futbol olarak hiç birşeyn degişmeyecektir. 234 20 Yanıtla
  • Serdar Dur: Fener herkesin yerine ağlıyor. Millet güler tabi. Büyük eğlence Fenerbahçe ;) 47 159 Yanıtla samet dönmez: Biz çok eğlendik FB olarak sizide eğlendirirz masamızın üstünde 98 15
  • Ankara null: hep yalan bu an mactan 15dk sonra gorunen bu fb hep yalannnn 24 96 Yanıtla
  • Hüseyin YIlmaz: tek kelimeyle dünyaya rezil olduk 78 19 Yanıtla Ali Arslan: Bunu yapmak gerekiyordu,kimseyi takmıyor bu çete, bak şimdi FIFA UEFA 24 15 Nisan'da Türkiye ye heyet gönderme kararı aldı 71 4
  • serkan Abasar: ne yapsın ağlasın mı fener gibi kwjsjsjs herkes fener gibi ağlamak zorunda mı :D 16 58 Yanıtla
  • fatih mazlum: Gomisim o havalara diyor şikecilere 16 42 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:02 Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisi kamerada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada
21:55 Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
21:32 Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı öncesinde ’Ali Koç dışarı’ tezahüratları yapıldı Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
22:11 Maç başlar başlamaz attı Icardi’den Süper Kupa’da 50. saniyede gol Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
20:57 Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü
20:49 CHP’nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL’lik kuruyemiş faturası ödedi CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi
19:34 Sinirden masayı yumrukladı Ali Koç’tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 23:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement