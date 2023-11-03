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TFF açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişti - Son Dakika

TFF açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişti

Son Güncelleme: 03.11.2023 19:40

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 olarak belirlenen tarihini, 29 Aralık 2023'e aldı.

TFF, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

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Ezeli rakiler arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığı belirtildi.

İşte o açıklama;

Yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'ta ligde derbide mücadele edecekler. Ezeli rakipler, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişti - Son Dakika
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