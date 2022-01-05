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Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu

05.01.2022 19:48
Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu

Türkiye Süper Kupa'sı sahibini buluyor. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. İki takımda da hayli eksik var. Hocalar çok zor şartlarda ilk 11'ler çıkardı. Mücadele 20.45'te başlayacak.

Kartal, kupayı 2. kez müzesine götürmeye çalışacak. Akdeniz ekibi ise tarihinde ilk kez çıkacağı finali mutlu sonla tamamlamayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Beşiktaş- Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.

KARTAL'DA EKSİK ÇOK

Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'dan bu maçta faydalanamayacak. Öte yandan dün yapılan yeni testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

ANTALYASPOR'DA 7 OYUNCU YOK

Antalya temsilcisinde bugünkü maç öncesinde önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan Antalyaspor'da Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright, Süper Kupa'da Beşiktaş maçında sahaya çıkamayacak diğer isimler.

İşte ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel

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Halil Umut Meler, Antalyaspor, Beşiktaş, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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