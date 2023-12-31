 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

Süper Kupa finalinde yaşanan skandalla ilgili tartışmalar sürerken Rasim Ozan Kütahyalı gündem yaratacak iddialarda bulundu. Kütahyalı, "Devlet şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz. Sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor, "Geri dönün, maçı oynamayın" diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur" dedi.

31.12.2023 - 08:50,  Güncelleme: 08:54
Abone Ol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde yaşanan skandalla ilgili tartışmalar devam ederken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan ses getirecek iddialar geldi. Kütahyalı, "Devlet şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz. Sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor, "Geri dönün, maçı oynamayın" diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL YÖNETİCİLERİNE ADLİ OPERASYON YAPILACAK"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya paylaşımları şu şekilde; "Devlet'in dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor. Fakat bu adli operasyonun dün "Geri dönün, maçı oynamayın" diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur.

Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

"DEVLET 15-16 TEMMUZ GÜNÜ OLDUĞU KADAR ÖFKELİ"

Devlet şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz… Artık 2024 Türkiye'sini ve 2024'ün siyasal rejimini kavrayın be kardeşim… Siz muhaliflere benden başka gerçekleri söyleyen insan kalmadı. Çok acı ve trajik ama maalesef durum bu.

Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

"SPOR SERVİSLERİNDE TASFİYE TASARLANIYOR"

Şu an Devlet çok öfkeli, zaten bu birebir konuşmalara da yansıyor, anlıyorum. Türkiye'ye bir 29 Aralık operasyonu yapıldığı düşünülüyor DEVLET tarafından… İktidar medyasının spor servislerinde de tasfiye tasarlanıyor. Fakat bence yanlış olur. Futbol yorumcuları ortama bakarlar..

Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

"BUNLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GAZA GELİR ATATÜRKÇÜ OLUR..."

Futbol yorumcularını hele böyle siyasi konularda bu kadar ciddiye almak doğru da değil. Bunların büyük çoğunluğu gaza gelir Atatürkçü olur, gaza gelir İslamcı olur. Bir adli-polis operasyonu yanlış olur. Sonuçta hepsi DEVLET'ten korkarlar. DEVLET ne derse onu yaparlar, sakin olun.

Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

"YATAKLARINDAN ALINIRSALAR TRAVMA GEÇİRİP ÖLÜRLER"

Futbol yorumcuları "yolunda" adamlardır. Ne Atatürk ne İslam ne de başka şey umurlarında değildir. Sadece "yolunda" olmak, şov yapmak dertleri vardır. Sabaha karşı 4'te sıcak yatağından alınırlarsa hepsi travma geçirir, ölür. Gerek yok buna."

Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz\'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
YORUMLAR

Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak - Son Dakika


08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48
Dilmen anlattı! Erdoğan'ın 'Neden Suudi Arabistan?' sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07
İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42
7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23
Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

Son Dakika
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07 İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23 Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 09:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement