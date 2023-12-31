Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz\'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde yaşanan skandalla ilgili tartışmalar devam ederken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan ses getirecek iddialar geldi. Kütahyalı, "Devlet şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz. Sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor, "Geri dönün, maçı oynamayın" diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL YÖNETİCİLERİNE ADLİ OPERASYON YAPILACAK"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya paylaşımları şu şekilde; "Devlet'in dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor. Fakat bu adli operasyonun dün "Geri dönün, maçı oynamayın" diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur.

"DEVLET 15-16 TEMMUZ GÜNÜ OLDUĞU KADAR ÖFKELİ"

Devlet şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz… Artık 2024 Türkiye'sini ve 2024'ün siyasal rejimini kavrayın be kardeşim… Siz muhaliflere benden başka gerçekleri söyleyen insan kalmadı. Çok acı ve trajik ama maalesef durum bu.

"SPOR SERVİSLERİNDE TASFİYE TASARLANIYOR"

Şu an Devlet çok öfkeli, zaten bu birebir konuşmalara da yansıyor, anlıyorum. Türkiye'ye bir 29 Aralık operasyonu yapıldığı düşünülüyor DEVLET tarafından… İktidar medyasının spor servislerinde de tasfiye tasarlanıyor. Fakat bence yanlış olur. Futbol yorumcuları ortama bakarlar..

"BUNLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GAZA GELİR ATATÜRKÇÜ OLUR..."

Futbol yorumcularını hele böyle siyasi konularda bu kadar ciddiye almak doğru da değil. Bunların büyük çoğunluğu gaza gelir Atatürkçü olur, gaza gelir İslamcı olur. Bir adli-polis operasyonu yanlış olur. Sonuçta hepsi DEVLET'ten korkarlar. DEVLET ne derse onu yaparlar, sakin olun.

"YATAKLARINDAN ALINIRSALAR TRAVMA GEÇİRİP ÖLÜRLER"

Futbol yorumcuları "yolunda" adamlardır. Ne Atatürk ne İslam ne de başka şey umurlarında değildir. Sadece "yolunda" olmak, şov yapmak dertleri vardır. Sabaha karşı 4'te sıcak yatağından alınırlarsa hepsi travma geçirir, ölür. Gerek yok buna."