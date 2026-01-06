Süper Kupa yarı finali öncesi Spor Yazarı Alper Kınar net konuştu: Favori Fenerbahçe - Son Dakika
Süper Kupa yarı finali öncesi Spor Yazarı Alper Kınar net konuştu: Favori Fenerbahçe

06.01.2026 16:40
Spor yazarı Alper Kınar, Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe–Samsunspor maçını değerlendirerek sarı-lacivertlilerin net favori olduğunu söyledi. Samsunspor'un Musaba eksikliğine dikkat çeken Kınar, Galatasaray'ın da finalde kupayı kazanacağını öngördü.

Spor yazarı Alper Kınar, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Samsunspor mücadelesi öncesinde kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın net bir favorisi olduğunu savunan Kınar, Fenerbahçe'nin oyun gücü ve kadro derinliğiyle finale daha yakın taraf olduğunu ifade etti. Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan yarı final maçına da değinen Kınar, Süper Kupa finalinin muhtemel senaryolarını masaya yatırdı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR MAÇI ÜZERİNDEN SÜPER KUPA ANALİZİ

Alper Kınar, Galatasaray'ın ligdeki performansının Süper Kupa yarı finaline de yansıdığını belirterek, sarı-kırmızılıların beklentilerin çok altında bir oyun sergilemediğini söyledi. Kınar, teknik direktör faktörüne de dikkat çekerek, "Galatasaray'da Okan Buruk yerine başka bir teknik direktör olsa yine başarılı olurdu" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ise maç içerisinde oldukça yılgın bir görüntü çizdiğini savunan Kınar, bu durumun Galatasaray'ın işini kolaylaştırdığını dile getirdi. Süper Kupa'yı kazanacak takım konusunda da net konuşan Kınar, finalde Galatasaray'ın kupaya uzanacağını düşündüğünü ifade etti.

FENERBAHÇE FAVORİ, SAMSUNSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER VAR

Fenerbahçe–Samsunspor yarı finaline özel bir parantez açan Alper Kınar, sarı-lacivertlilerin maçın net favorisi olduğunu vurguladı. "Fenerbahçe bu karşılaşmayı farklı kazanır" diyen Kınar, Samsunspor'un hâlâ bir Anadolu takımı refleksiyle oynadığını savundu.

Samsunspor cephesinde Musaba'nın yokluğunu büyük bir kayıp olarak değerlendiren Kınar, bu eksikliğin hücum gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti. Fenerbahçe'nin eksik kadroya rağmen bir zafiyet yaşamayacağını ifade eden Kınar, sarı-lacivertlilerin oyun kalitesi ve alternatifli kadrosuyla finale adını yazdırmaya çok yakın olduğunu söyledi.

