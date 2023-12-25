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TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi - Son Dakika
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TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde elli indirime gitti. Yeni bilet fiyatlarına göre en ucuz bilet 963 TL, en pahalı bilet ise 140 Bin TL'den satılıyor.

25.12.2023 - 17:28,  Güncelleme: 18:03
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde elli indirime gitti.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının en ucuz bileti 963 TL, iki takım arasındaki maçta en pahalı bilet ise 140 Bin TL olarak belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor."

Süper Kupa'yı Arabistan'da oynatan TFF, bilet fiyatlarını da güncelledi
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Celal Esen: Bu kaliteli futbol için az değil mi Yanıtla 8 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

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