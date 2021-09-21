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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)

21.09.2021 19:27
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada hızla rakip ceza sahasına giren Bamba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

84. dakika Emirhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Umar'ın şutu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Deniz Hümmet'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

90+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Ergin Gözütok xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x (Umar dk. 81 ?), Holmen xxx (Dokovic dk. 81 ?), Alper, Boldrin xx (Boyd dk. 59 x), Dabo x, Phiri x, Emir Han x, Fabricio x (Selim Ay dk. 14 x), Bolasie xx, Deniz x

Yedekler: Tarık, Yasin, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Altay: Lis Mateusz xxx, Naderi xx, Erhan xx (Serge dk. 46 xx), Murat xx, Björkander xx, Cebrail xx, Kappel xx (İbrahim dk. 90+3 ?), Zeki xx (Ceyhun dk. 74 x), Thaciano xx (Marco dk.46), Thiam xx, Bamba xxx

Yedekler: Cihan, Tolga, Cem, Kazımcan, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Nils Björkander (dk. 44), Bamba (dk. 73) (Altay), Bolasie (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Thiam (dk. 69) (Altay)

Sarı kartlar: Selim Ay (Rizespor), Leonardo Kappel (Altay) - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Altay: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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